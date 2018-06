Jungingen Glauben kann gegen die Angst helfen

Jungingen. Mit dem Flackern der Kerzen in St.-Silvester-Kirche in Jungingen flammte auch sie wieder auf: Die Erinnerung an das Unwetter, das enorme Schäden verursachte und drei Menschenleben forderte. Eine Erinnerung, unter der noch viele leiden. Noch ein Jahrzehnt danach gehe so mancher bange Blick nach oben, wenn sich der Himmel verdunkle oder Starkregen einsetze, erklärte der evangelische Pfarrer Herbert Würth, der den Gottesdienst mit seinem katholischen Kollegen Konrad Bueb gestaltete.

Er erinnerte auch daran, dass Hochwasser derzeit in anderen Regionen wüten, etwa in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland oder auch in Ruanda. Auch dort litten Menschen und müssten hilflos zusehen, wie die Flut ihr Hab und Gut zerstört.

"Das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich bin versunken im Schlamm des Abgrunds und habe keinen Halt mehr", heißt es in Psalm 69, der in den Ruf "Rette mich, Gott" gipfelt. Der Hoffnung auf Rettung wird auch im Matthäusevangelium Ausdruck verliehen, als die Jünger auf dem See vom Sturm überrascht werden. "Zuerst schwappen nur ein paar Wellen ins Boot. Doch sie werden immer größer, stärker, bedrohlicher", beschrieb es Pfarrer Würth. "Die Jünger kämpfen gegen die Elemente, aber es ist ein aussichtsloser Kampf." Und Jesus? Er schläft, was die anderen mit Entsetzen erfüllt.