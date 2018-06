Jungingen Ein Mahnfeuer gegen die Rückkehr des Wolfes

Wohlfahrt zeigte Bilder von gerissenen Tieren, nannte Zahlen und warnte: "Hundebesitzer, Spaziergänger und Freizeitsportler: Für alle wird es Einschränkungen geben, sollte sich der Wolf weiter ausbreiten." Der Borkenkäfer werde bekämpft, der Wolf werde unterstützt, das leuchte ihr nicht ein. Zudem sei der Wolf gar nicht vom Aussterben bedroht, schließlich gebe es beispielsweise in Spanien 2000 Tiere, in Portugal 500 und in Polen 1000 und in Deutschland aktuell 400.