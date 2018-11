Jungingen Die Gäste stimmen viele Lieder an

Jungingen. Die kleine Wirtschaft am Starzel-Ufer war am Feiertag Allerheiligen so voll, dass der Zugang an den Hintereingang verlegt wurde. Was im Café von Marion Winter groß geschrieben wird, steht auf kleinen Schildchen an der Wand: "Her mit dem schönen Leben" oder "Lieblingsplatz", der natürlich direkt im Eck an der Theke liegt.

Wer rechtzeitig vor Beginn des geselligen Wirtshaussingens in "s’Café" gekommen war, konnte mit Glück noch einen Sitzplätze ergattern, die anderen mussten stehen. "Es ist der Wahnsinn, wie viele Leute zum Kneipensingen gekommen sind", übernahm der Musikant des Abends, Oliver Simmendinger, die Begrüßung.

Er dankte auch der strahlenden Wirtin, die ihren Gästen zum ersten Jahrtag der Wiederöffnung des Kult-Cafés etwas Besonderes bieten wollte. "Ich habe etwas gesucht, das passt", erzählt sie. Und das ist ihr mit dem ersten Kneipensingen in Jungingen überhaupt gelungen. Winter singt selbst gerne und kennt das Singen in den Wirtschaften noch aus ihrer eigenen Kindheit.