Jungingen Besonderes Hochfest für die Gemeinde

Jungingen. Fronleichnam ist das "Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi", erklärte Vikar Cornelius Chukwu im Gottesdienst. In Jungingen zog er mit den Ministranten feierlich in die Kirche ein. Der Baldachin war schon bereitgestellt, ebenso die kirchlichen Fahnen – alles bereit für die große Prozession durch Jungingen.

Früher, so erinnert sich die ehemalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wilma Evers, war die gesamte Prozessionsstrecke mit einem blumengeschmückten Teppich ausgelegt, auf denen der Geistliche mit der Monstranz unter dem Himmel schritt. Heute wird das nicht mehr auf diese Weise praktiziert.

"In Jungingen ist es in der Kirche immer so schön, auch bei den Maiandachten", erzählt Katharina Baur noch immer ganz gerührt von der gesamten Zeremonie. Ihr ganzes Leben habe sie hier im Ort verbracht. Die Kirche und ihre Feiertage sind für sie bindende Elemente in diesem überschaubaren Kosmos. Auch Wilma Evers kann sich gut an die früheren Fronleichnamsfeste erinnern: "Ich habe so darauf hin gefiebert, zwölf Jahre alt zu sein, um endlich den Schwestern beim Schmücken der Blumenteppiche an der Anna-Kapelle helfen zu dürfen", sagt sie.