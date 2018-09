Jungingen Bald aufatmen in Jungingen?

Jungingen. Das Fachbüro, in der Gemeinderatssitzung vertreten durch Wolfgang Wahl, arbeitet mit der Gemeinde bei der Umsetzung des Lärmaktionsplanes zusammen.

"Ohne Blitzer wird das gar nichts bringen"

In einer vorherigen Sitzung hatte das Büro bereits Vorschläge gemacht, wie der Verkehrslärm in Jungingen reduziert werden könnte. Durch die Gemeinde rauschen täglich 11000 Fahrzeuge, darunter auch viele Lastwagen und so etwas macht krank.