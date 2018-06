Jungingen Angst vorm Wolf: Schäfer halten Mahnfeuer

Bevölkerung und Weidetierhalter schützen

Wohlfahrt zeigte Bilder von gerissenen Tieren, nannte Zahlen und warnte: "Hundebesitzer, Spaziergänger und Freizeitsportler: Für alle wird es Einschränkungen geben, sollte sich der Wolf weiter ausbreiten." Der Borkenkäfer werde bekämpft, der Wolf werde unterstützt, das leuchte ihr nicht ein. Zudem sei der Wolf gar nicht vom Aussterben bedroht, schließlich gebe es beispielsweise in Spanien 2000 Tiere, in Portugal 500 und in Polen 1000 und in Deutschland aktuell 400.

Sie erklärte, weshalb der Wolf den Steuerzahler viel Geld kosten würde und bereits koste, forderte von der Politik Lösungen für diverse Probleme der Schäfer mit den zum Teil "unlösbaren" Vorgaben – beispielsweise beim Errichten von Weidezäunen.

Die Vorgaben seien wirtschaftlich unzumutbar und nicht praktikabel. Auch der Versicherungsschutz für Schäfer sei schlecht. Sollte es zu Übergriffen durch einen Wolf kommen, greife die Haftpflicht nur bedingt. Dann hafte der Schäfer privat, "und zack sind Haus, Schmuck und Auto weg", erklärte sie.

Zudem erwarte man von der Politik ein "Wolfsmanagement", dass der hohen Reproduktionsrate der Tiere Rechnung trage. Und dass dafür gesorgt werde, dass heimische Wölfe Nutztiere und Menschen meiden.

Weidetierschutzzonen waren ein weiteres Thema des Abends. Die Bundesregierung sei in der Pflicht nicht nur den Wolf zu schützen. Sondern vor allem die Bevölkerung und die Weidetierhalter.