Junghans in Schramberg: Ein Stück Industriegeschichte ist verschwunden

Die mächtigen Schornsteine des alten Kesselhauses im Junghans-Gewerbepark sind verschwunden.
Die Kamine wurden vor wenigen Tagen abgerissen, da sie seit Jahrzehnten nicht mehr benötigt werden. „Aus Sicherheitsgründen“ sei der Rückbau erfolgt, informiert Manuel Kaltenbacher, der für die Liegenschaftsverwaltung im Gewerbepark Junghans zuständig ist. Ein gewaltiger Kran war im Einsatz, um die Schornsteine anzuheben und sicher abzulegen. Arbeiter im Drahtkorb stellten sicher, dass alles ordnungsgemäß ablief.