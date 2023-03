1 An ihrem Schramberger Firmensitz beschäftigt die Uhrenfabrik Junghans 110 Mitarbeitende. Foto: Convensis Group/Rainer Langenbacher

Die Uhrenfabrik Junghans hat ihren Geschäftsabschluss für 2022 vorgelegt. Angesichts herausfordernder Vorzeichen beweist die Uhrenfabrik wirtschaftliche Stabilität. Auf die weitere Entwicklung blickt das Unternehmen optimistisch.









Mit einem Umsatz von über 19 Millionen Euro erreicht die Uhrenfabrik Junghans im Geschäftsjahr 2022 erneut ein positives Ergebnis. Dies hat das Unternehmen mitgeteilt.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Gesamtumsatz um 8,4 Prozent gesteigert werden. Dabei wuchs das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz um sieben Prozentpunkte, international konnte der Schwarzwälder Traditionshersteller ein Plus von neun Prozent erwirtschaften.

Der Verkauf mechanischer Zeitmesser nahm 2022 einen wichtigen Stellenwert von rund zwei Dritteln am Gesamtumsatz ein.

Wirtschaftliche Stabilität

Das zurückliegende Geschäftsjahr gestaltete sich branchenübergreifend herausfordernd: Der anhaltende Einfluss der Coronapandemie, damit verbundene Lieferkettenengpässe, gestiegene Energiekosten und hohe Inflationsraten führten zu einem insgesamt zurückhaltenden Konsumklima. Auch vor Junghans machte diese Entwicklung nicht Halt.

„2022 war für Junghans ein turbulentes Jahr mit Herausforderungen in der globalen Wirtschaft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir uns im Jahresverlauf aber erfolgreich auf die Gegebenheiten einstellen und am Ende noch ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen“, fasst Hannes Steim, seit 1. Juni 2022 Geschäftsführender Gesellschafter, zusammen. „Mein Dank gilt unseren 110 Mitarbeitenden am Standort Schramberg für ihren Einsatz.“

Die limitierte 1972 Competition verweist auf das langjährige Engagement von Junghans als Zeitnehmer im Spitzensport – und wurde jüngst als „Watch Design of the Year“ mit dem Inhorgenta Award bedacht. Foto: Convensis Group

Anlässlich des 50. Jubiläums der Sommerspiele in München beleuchtete eine Sonderausstellung im Junghans Terrassenbau Museum das langjährige Engagement des Schwarzwälder Unternehmens als Zeitnehmer im Spitzensport. An das Erreichen eines Meilensteins bei der Sportzeitmessung im Jahr 1972 erinnerten zwei limitierte und historisch inspirierte Sondereditionen.

„Alle Formen der Zeit aufs Schönste verbunden“

Im Jahr 2023 wartet Junghans mit einigen Neuheiten auf, die den Bogen zur reichen Historie des Unternehmens spannen. Das neue Jahr begann direkt mit einem besonderen Anlass – Firmengründer Erhard Junghans hätte am 1. Januar 2023 seinen 200. Geburtstag begangen. Ihm zu Ehren brachte Junghans zwei limitierte Sondermodelle in 18 Karat Gold auf den Markt.

Bereits zum dritten Mal in Folge war die Uhrenfabrik Official Timing Partner der FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften – und ehrte die weitesten Sprünge von der Großschanze mit dem Junghans Award. Foto: Convensis Group

Passend zum Sponsoring der 54. FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften lancierte Junghans zwei weitere Editionsmodelle in Zitronengelb. Die beiden auf je 150 Exemplare limitierten Editionen waren nach wenigen Wochen bei Junghans vergriffen und untermauern den gelungenen Start ins Uhrenjahr. Junghans begleitete das Wintersportgroßereignis bereits zum dritten Mal in Folge als Official Timing Partner und ehrte im Wettbewerb der Männer und Frauen von der Großschanze die weitesten Sprünge mit den Junghans Awards.

Neue Varianten des Meister Pilot

Auf der Inhorgenta Munich, die als wichtigstes Treffen der deutschen Uhren- und Schmuckindustrie gilt, präsentierte sich Junghans auf über 250 Quadratmetern mit ausdrucksstarken Produkten und einem neuen Kommunikationskonzept. Zu den Messehighlights zählen die neuen Varianten der Meister Pilot. Mit den historisch inspirierten Modellen erinnert.

Die auf 300 Exemplare limitierte Meister Pilot Chronoscope zeugt von der über einhundertjährigen Verbindung von Junghans zur Luftfahrt. Foto: Convensis Group

Junghans an das eigene Wirken im Bereich der Luftfahrt und begibt sich auf eine emotionale und authentische Zeitreise bis an die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Die für Junghans erfolgreiche Messe konnte mit der Auszeichnung der 1972 Competition mit dem Inhorgenta Award als „Watch Design of the Year” gekrönt werden.

An den erfolgreichen Jahresauftakt will das Schwarzwälder Traditionsunternehmen mit dem Launch einer neuen App sowie einer neuen Werbekampagne anknüpfen.

Über Junghans

Seit über 160 Jahren gibt Junghans der Zeit ein eigenes Gesicht. Die Liebe zum Detail, der hohe Anspruch an Design und Qualität sowie eine über Generationen gewachsene Technologiekompetenz prägen die Produkte der Uhrenfabrik Junghans seit der Gründung im Jahr 1861. Werte, die das Fundament der Erfolgsgeschichte des Unternehmens aus Schramberg im Schwarzwald bilden. Bereits 1903 ist Junghans mit über 3000 Beschäftigten größter Uhrenhersteller der Welt und fertigt mehr als 9000 Zeitmesser täglich. Die Entwicklung präziser Werke macht das Unternehmen 1956 zum weltweit drittgrößten Chronometerhersteller.