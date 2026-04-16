Jungforscher aus Lörrach: Phaenovum-Schüler holt Gold mit Münz-Versuch

Philipp Adelbrecht war in Österreich mit dem deutschen Nationalteam erfolgreich.
Am Wochenende vom 10. bis 12. April errangen Philipp Adelbrecht (15), der die neunte Klasse des Hans-Thoma-Gymnasiums in Lörrach besucht, Elisa Schöps (18) vom Gymnasium Münchberg bei Hof und Ayush Yadav (17) vom Gymnasium Freiham in München beim Physikwettbewerb Austrian Young Physicists’ Tournament (AYPT) den ersten Platz. Während der zweitägigen Vorrunde im österreichischen Leoben erkämpfte sich das deutsche Nationalteam erfolgreich einen Platz im Finale.