Jungfernfahrt war erfolgreich: Der Rust-Bus fährt jetzt mit Strom

Mit der Jungfernfahrt des E-Modells will die Gemeinde ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität setzen.
Die Gemeinde Rust hat am Montagnachmittag einen Schritt in Richtung moderner und umweltfreundlicher Mobilität gemacht: Der Elektrobus absolvierte seine offizielle Jungfernfahrt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Bürgermeister Kai-Achim Klare, Mitglieder des Gemeinderats, Mareike Kopf (Teamleitung Tourismus, Marketing, Kultur), Lukas Scheub vom Europa-Park sowie Karl Rist und Frank Heilmann vom Busunternehmen Rist Reisen nahmen an der Premierenfahrt teil und präsentierten gemeinsam das neue Fahrzeug der Öffentlichkeit. Mit dem E-Bus beginnt ein neues Kapitel im erfolgreichen Nahverkehrsangebot der Gemeinde, heißt es weiter.