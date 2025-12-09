Jungfernfahrt war erfolgreich: Der Rust-Bus fährt jetzt mit Strom

Die Gemeinde Rust hat am Montagnachmittag einen Schritt in Richtung moderner und umweltfreundlicher Mobilität gemacht: Der Elektrobus absolvierte seine offizielle Jungfernfahrt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Bürgermeister Kai-Achim Klare, Mitglieder des Gemeinderats, Mareike Kopf (Teamleitung Tourismus, Marketing, Kultur), Lukas Scheub vom Europa-Park sowie Karl Rist und Frank Heilmann vom Busunternehmen Rist Reisen nahmen an der Premierenfahrt teil und präsentierten gemeinsam das neue Fahrzeug der Öffentlichkeit. Mit dem E-Bus beginnt ein neues Kapitel im erfolgreichen Nahverkehrsangebot der Gemeinde, heißt es weiter.

Erstmals drehte der Bus 2022 seine Runden Seit seiner Einführung im Oktober 2022 hat sich laut Verwaltung der Rust-Bus zu einem zentralen Baustein der örtlichen Mobilität entwickelt. „Der Rust-Bus ist ein absolutes Erfolgsmodell“, betonte Bürgermeister Klare anlässlich der Jungfernfahrt. 162 000 Fahrgäste nutzten laut Mittelung der Gemeinde den Bus von Januar bis Oktober dieses Jahres – ein Zuwachs von 26,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das sei auch ein Resultat der erweiterten Fahrzeiten von täglich 8 bis 22.30 Uhr. „Insgesamt haben wir mit dem Europa-Park Shuttle, der Busverbindung zwischen Ringsheim und Rust und dem Rust-Bus in diesem Jahr bereits mehr als 1,1 Millionen Menschen in Bussen transportiert“, hob Lukas Scheub, der im Europa Park als Public Affairs-Manager arbeitet, hervor.

E-Modell ist Gewinn für Anwohner und Gäste

Der Elektrobus war ein ausdrücklicher Wunsch aus dem Gemeinderat, teilt die Ruster Verwaltung mit. „Mit dem neuen Elektromodell machen wir unser Mobilitätsangebot moderner, klimafreundlicher und leiser – ein echter Gewinn für Einwohner und Gäste“, sagte Klare. Der Elektroantrieb sorge für deutlich weniger Emissionen und Lärm und verbessere damit die Lebensqualität im Ort.

Der Ruster Elektrobus trägt Motive der sieben Kommunen rund um den Europa-Park. Damit sei der Bus nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern auch ein sichtbares Symbol für regionale Verbundenheit, so Klare. Für Besucher des Europa-Parks und die Ruster Bürger bleibt die Nutzung des Rust-Busses kostenlos. An den Haltestellen Europa-Park Haupteingang, Altes Rathaus, Schule und Rulantica bestehen zudem Umsteigemöglichkeiten in den regionalen Nah- und Fernbusverkehr.