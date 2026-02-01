Die Hermann-Hesse-Bahn verbindet Calw mit Weil der Stadt. Heumaden, Althengstett und Ostelsheim haben nun wieder eine Zuganbindung. Die Orte feierten die Jungfernfahrt ausgiebig.
„Der 31. Januar 2026 war ein historischer Tag. Mit der feierlichen Einweihung der Strecke der Hermann-Hesse-Bahn am Samstag sind Heumaden, Althengstett und Ostelsheim wieder ans Stuttgarter Bahnnetz angeschlossen. Die Hesse-Bahn legte auf ihrer Jungfernfahrt an den neuen Haltepunkten jeweils längere Stopps ein. Denn die Orte wollten diesen Moment ausgiebig feiern.