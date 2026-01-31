Jungfernfahrt der Hesse-Bahn: Die Region feiert das Jahrhundertprojekt

Es ist geschafft: Nach mehr als zehn Jahren Planungs- und Bauzeit ist am Samstag der erste Zug der Hesse-Bahn gefahren. Die Bevölkerung umjubelte die Jungfernfahrt.
Es war und ist ein Projekt, bei dem Geduld, Visionen und Durchsetzungsvermögen gefragt waren. Bei allen Beteiligten. Es war 2010, als Hans-Ulrich Bay das Büro des damals erst kurz zuvor ins Amt gewählten Calwer Landrats Helmut Riegger betrat. Und Bahnliebhaber Bay schlug dem Landrat vor, doch die Bahnstrecke von Calw nach Weil der Stadt zu reaktivieren.