Junges Talent im Land: Schülerin aus Freudenstadt erhält Stipendium

Die 17-jährige Sara Alkataa aus Freudenstadt erhält ein Stipendium als junges Talent im Land. Sie lebt ihre Werte auch im Alltag.
Eine Schülerin der zehnten Klasse der Freudenstädter Falkenrealschule zählt zu den 56 jungen Talenten des Landes, die Ende vergangener Woche mit einem Stipendium ausgezeichnet wurden. Sara Alaktaa, geboren in Damaskus in Syrien, inzwischen 17 Jahre alt, erhielt den Preis in einem feierlichen Akt im Neuen Schloss in Stuttgart in Anwesenheit von Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen).