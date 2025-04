Junges Fußballtalent aus Furtwangen: Celine Brugger ist immer am Ball

1 Stellvertretender Jugendleiter Michael Hättich (von links), Celine Brugger und Bürgermeisterstellvertreterin Anja Siedle bei der Sportlerehrung in Engen Foto: Sportfreunde Schönenbach/Horst Hettich

Die 15-jährige Celine Brugger kickt quasi seit sie laufen kann – mit Erfolg. Mittlerweile spielt sie in der Oberliga bei den B-Junioren des Hegauer FV. Das ist aber längst nicht alles.









Celine Brugger, 15 Jahre alt, spielt seit Mai 2014 Fußball bei den Sportfreunden Schönenbach. Ihre ersten Schritte am Ball machte sie bei den Bambinis unter Trainer Michael Hättich. Hier zog man sie aber bald gemeinsam mit einigen Jungs in die F-Jugend hoch, um dort eine Mannschaft zu bilden. Dort war der aktuelle Jugendleiter Ricardo Machado ihr Trainer. Seit der E-Jugend spielte sie in der Spielgemeinschaft (SG) Oberes Bregtal weiter bei den C-Junioren unter Leitung von Michael Hättich und Tim Waldvogel.