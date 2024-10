Junger Sportler aus Bräunlingen: Roman Knappe verfehlt niemals das Ziel

1 Der 14-jährige Roman Knappe aus Bräunlingen (rechts) ist deutscher Meister 2024 im Modellfallschirm-Zielspringen. Sein Vater Michael ist bei den Wettkämpfen des jungen Sportlers immer mit dabei. Foto: Silvia Bächle

Modellfallschirm-Zielspringen ist eine seltene Sportart. Doch ein 14-Jähriger aus Bräunlingen beherrscht diese wie kein Zweiter: Roman Knappe hat damit schon viele Preise gewonnen. Um was geht es beim Sport?









Wer in das Wohnhaus von Michael und Elisabeth Knappe auf dem Galgenberg kommt, sieht gleich, dass er in einen Raum der sportlichen Erfolge eingetreten ist. Überall sind Siegerpokale aufgestellt und in den Schränken und Regalen stehen weitere Ehrenzeichen. Auch etliche Urkunden prägen den Sportlerhaushalt im Fallschirmzielspringen der Familie Knappe.