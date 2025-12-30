Junger Schornsteinfeger erzählt: Ein Glücksbringer aus Hauingen

Schornsteinfeger Luke Williamson aus Lörrach hat seine Gesellenprüfung als einer der Landesbesten abgeschlossen.
Ein bisschen Glück gehört zur Berufswahl dazu. Da reicht manchmal schon ein vorbeifahrender Schornsteinfeger. Wäre Luke Williamson damals auf dem Weg zum Gitarrenunterricht nicht genau diesem begegnet – just als die neunte Klasse und ein drängender Lehrer ein Praktikum einforderten –, wer weiß, wo er beruflich gelandet wäre. So aber nahm das Glück seinen Lauf und Luke wurde selbst Schornsteinfeger.