Junger Schornsteinfeger erzählt: Ein Glücksbringer aus Hauingen

Ein bisschen Glück gehört zur Berufswahl dazu. Da reicht manchmal schon ein vorbeifahrender Schornsteinfeger. Wäre Luke Williamson damals auf dem Weg zum Gitarrenunterricht nicht genau diesem begegnet – just als die neunte Klasse und ein drängender Lehrer ein Praktikum einforderten –, wer weiß, wo er beruflich gelandet wäre. So aber nahm das Glück seinen Lauf und Luke wurde selbst Schornsteinfeger.

Luke Williamson wohnt in Hauingen und ist gerade 20 geworden. Er hat die Theodor-Heuss-Realschule besucht, spielt seit seinem siebten Lebensjahr Gitarre und engagiert sich bei den Pfadfindern in Rötteln.

Die Begegnung mit dem Kaminfeger gab damals den Impuls für die Wahl des Praktikums. Über die Firma Haas & Mandau, wo Lukes Bruder Samuel arbeitet, kam der Kontakt zum Schornsteinfeger Andreas Ulbrich in Schliengen zustande. Luke bekam sofort eine Zusage. „Meine Mutter hat dann gemerkt, wie mir das liegt – ich sei jeden Abend lächelnd heimgekommen“, sagt er rückblickend.

Der Beruf verändert sich

Bei Ulbrich absolvierte er auch seine Ausbildung. Der Arbeitstag begann in Tumringen, wo das Firmenfahrzeug steht und die Touren starten – praktisch für den jungen Schornsteinfeger, der damals noch keinen Führerschein hatte. Dazwischen besuchte Luke die Berufsschule und die überbetriebliche Ausbildung in Ulm. Bezirksschornsteinfeger Patrick Beuck, der damals in Ulm die Meisterschule besuchte, bot ihm Mitfahrgelegenheiten.

In Ulm hat Luke im Frühjahr auch seine Gesellenprüfung abgelegt: als einer der Landesbesten. Zu bewältigen waren eine Immissionsschutzmessung am Ölkessel, eine Abgaswegeüberprüfung an einer Gasheizung und eine Feststoffmessung an einer Pelletheizung. Hinzu kam eine schriftliche Arbeit über die energetische Optimierung eines alten Bauernhauses.

Bis jetzt ist Luke Williamson zufrieden mit seiner Berufswahl – auch wenn ihm klar ist: „Die Arbeit wird sich mit neuen Heizungsgesetzen, weniger Öl- und Gasfeuerungen und mehr Wärmepumpen weiter stark verändern.“

Freundlich und professionell

Auf Dächer steigt der Schornsteinfeger heute nur noch ein- bis zweimal pro Woche. „Meistens genügt die Revisionsöffnung unter dem Dach“, erklärt er, „oder der Einsatz der Haspel im Keller – einer Glasfaserkunststoffstange, mit der sich der Schornstein bis zu 15 Meter hoch bearbeiten lässt.“ Den Großteil seiner Zeit nehmen inzwischen Abgasmessungen und die Überprüfung von Heizungsanlagen in Anspruch.

Die Schornsteinfegerkluft trägt Luke Williamson nur zu besonderen Anlässen – wie kürzlich im Neuen Schloss in Stuttgart zur Zertifikatsübergabe. „Im Alltag ziehe ich meine Engelbert-Strauss-Klamotten an“, erzählt er.

Als Schornsteinfeger wird er trotzdem regelmäßig erkannt – und dann nicht selten als Glücksbringer angefasst: Manchmal schieben Großeltern ihre Enkel zu ihm, neulich hielt abrupt ein Auto neben ihm; ein Mann stieg aus und berührte ihn kurzerhand am Ärmel. Luke freut sich über solche Begegnungen. Mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen, das findet der junge „Chämmifeger“ ohnehin schön. „Man kommt in Häuser, an denen man schon hundertmal vorbeigelaufen ist.“ Auch wenn der Besuch oft nur einmal im Jahr eine halbe Stunde dauert, baue man eine Beziehung zu den Leuten auf.

Für Luke ist es dabei wichtig, immer freundlich und professionell zu bleiben – ganz egal, wie es hinter der Haustür aussieht. Und wer ihm begegnet, darf sich ruhig etwas wünschen.