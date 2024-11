Junger Marokkaner vor Hechinger Landgericht: Vorwurf lautet: versuchter Mord

1 Ein Bild aus dem Mai 2024: Die Polizei sichert Spuren am Tatort. Foto: Wolff

Seit sechs Monaten sitzt ein junger Marokkaner in Untersuchungshaft. Seit Donnerstag muss er sich vor dem Hechinger Landgericht verantworten. Im Mai hatte er einen Mann auf dem Balinger Bahnhofsvorplatz lebensgefährlich verletzt.









Der 23-jährige Mann, der von drei Vollzugsbeamten gefesselt in den Sitzungssaal geführt wird, wirkt gepflegt: altrosa Hoodie, darüber eine schwarze Weste, perfekte Rasur. Scheinbar teilnahmslos hört er sich die Vorwürfe an: Mit einem Taschenmesser mit einer Klingenlänge von zwölf Zentimetern habe er, so die Anklage, die der Staatsanwalt verliest, am 15. Mai auf dem Balinger Bahnhofsvorplatz einen Landsmann lebensgefährlich verletzt. Bei einem Schnitt über die linke Gesichtshälfte, der bis auf den Knochen ging, seien zwei Arterien durchtrennt worden, was zu starkem Blutverlust führte. Er habe eindeutig versucht, den Menschen zu töten.