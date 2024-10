Ein junger Mann hat am Mittwochabend in Ebingen mehrere Autos durchwühlt. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos, weshalb die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Donnerstag mindestens drei geparkte Autos durchwühlt hat, fahndet das Polizeirevier Albstadt.

Gegen 23.45 Uhr wurde am Mittwochabend die Polizei alarmiert, nachdem ein Zeuge einen jungen Mann entdeckt hatte, der einen in der Degerwandstraße in Albstadt-Ebingen geparkten Skoda durchwühlte. Er sprach den Unbekannten auf sein Tun an, woraufhin dieser sofort die Flucht in Richtung Skilift Ebingen ergriff.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Im Rahmen der Fahndung konnten in dem Wohngebiet zwei weitere Fahrzeuge - ein Peugeot und ein Kia - festgestellt werden, die offensichtlich ebenfalls durchwühlt worden waren. Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen in die Autos hindeuten könnten, waren nicht feststellbar. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Unbekannte wird als junger, großer und schlanker Mann beschrieben, der mit einer Strickmütze und einer Jacke bekleidet war, die ein großes, verschiedenfarbiges Emblem auf dem Rücken hatte.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen.

Polizei warnt: Täter nicht ansprechen!

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Personen nicht anzusprechen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren und, sofern möglich, die oder den Täter weiter zu beobachten. Dies erhöht die Chancen, die Kriminellen auf frischer Tat festzunehmen und ihnen eventuell auch andere Taten nachzuweisen.