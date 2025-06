Junger Kater in Ahldorf gerettet: So hart kann das Aussetzen eines Haustiers bestraft werden

1 Schockierende Bilder: Ein Hund wurde ausgesetzt. Wer so etwas tut, kann hart bestraft werden. (Symbolbild) Foto: Martina Berg - stock.adobe.com Ein junger Kater wurde in Horb-Ahldorf im Regen in einer Transportbox ausgesetzt. Polizei und Tierschützer suchen den Täter. Wir sagen, welche Strafen drohen.







Verlassen, durchnässt und verängstigt – so wurde am 8. Juni Juni ein junger Kater in Horb-Ahldorf entdeckt. Eingesperrt in einer Transportbox, ohne Decke oder Wetterschutz, stand das wenige Monate alte Tier mitten im Regen vor einem Wohnhaus. Niemand in der Nachbarschaft kannte das Tier, niemand wusste, wie es dorthin gekommen war. Für Tierschützer ist der Fall eindeutig: Der Kater wurde ausgesetzt.