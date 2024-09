1 Vereinsmitglieder und Helfer des Woodstöckle e.V. bewirteten gut gelaunt die Gäste beim Rock am Brühl an einem eigenen Cocktailstand. Foto: Nicolai Stotz

Der Woodstöckle e.V. ist angekommen in Calws Kulturlandschaft, aber wie geht es zukünftig weiter?









Das Woodstöckle schaffte im Juni nach 22 Jahren seinen Neustart. Auch bei Rock am Brühl war der Woodstöckle e.V. präsent mit einem Cocktailstand. Wir haben bei den Gründungsmitgliedern nachgefragt, wie es mit dem jungen Verein so läuft und was als nächstes geplant ist.