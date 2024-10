Jungenstreich aus Oberschopfheim: Unbekannte kleben Friesenheimer Ortsschild zu

Die Liebe zu ihrem Ort verkünden die Oberschopfheimer immer wieder gern. Ein besonderer Aufkleber mit der geliebten Walmtanne ist derzeit im Umlauf. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte das Ortseingangsschild von Friesenheim mit einer stattlichen Menge von diesen Aufklebern zugeklebt. Schnellstmöglich seien die Aufkleber wieder entfernt worden, so Ortsvorsteher Michael Jäckle, der die Aktion alles andere als gut fand.

„Ich gehe davon aus, dass es mal wieder ein dummer Jungenstreich war. Dennoch sollte auch in Oberschopfheim angekommen sein, dass wir nicht so wie vielfach angenommen, das fünfte Rad am Wagen sind. Ich würde mich freuen, wenn endlich einmal Ruhe einkehren würde.“