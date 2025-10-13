Junge weiterhin verschollen: Suche nach achtjährigem Fabian dauert an

Seit Freitag wird ein Junge aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern vermisst. Trotz einer großangelegten Suchaktion bleibt er verschollen. Das Hoffen und Bangen geht weiter.
Güstrow - Die Suche nach einem seit Freitag vermissten achtjährigen Jungen aus der Ortschaft Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern soll heute weitergehen. Die Polizei plant nach Angaben einer Sprecherin auch weitere Befragungen der Bevölkerung. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte die Suche am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit abgebrochen, in der Nacht ergaben sich keine neuen Entwicklungen. Ab heute früh sind weitere Suchaktionen geplant.