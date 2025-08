Junge Weißstörche im Zoo Basel: Wenn der Erstflug schiefgeht

Vorsichtig nähert sich Tierpflegerin Salome Blaser dem jungen Weißstorch. Dann ein beherzter Griff und das Tier ist in eine Decke gehüllt. Der Schauplatz: Eine Grünfläche im Zoo Basel, wo dieses Jahr bereits rund 88 Jungstörche gezählt wurden. Die Vögel nisten dort zwischen und auch in den Gehegen. Nicht immer enden die ersten Flugversuche erfolgreich, weiß Fabia Wyss. Manchmal kommt es zu kleinen Blessuren oder gar Brüchen.

Der gefiederte Patient steht unsicher und hat wohl Probleme mit seinem rechten Bein, erklärt die Zolli-Tierärztin, die das Tier genauer untersuchen will. Denn: Obwohl die Störche im Zoo wild leben, werden sie, falls nötig, von den Tierärzten versorgt. Der Natur lasse man in solchen Fällen nicht ihren Lauf, verweist sie auf die Pflichten im Rahmen des Tierschutzgesetzes. Man habe stets das Tierwohl im Blick.

Die Störche haben im Zolli Quartier bezogen – auch im Elefantengehege. Foto: Michael Werndorff

Mit dem jungen Storch stimmt etwas nicht

Während Blaser den Storch sicher hält, tastet Wyss den Flügel und das Bein ab. Die Pflegerin hatte in den vergangenen Tagen beobachtet, dass mit dem Jungtier etwas nicht stimmt und er ein Fall für Wyss ist. Beim Abtasten soll es aber nicht bleiben. Nach wenigen Minuten greift die Veterinärin zum Handy und meldet den Storch in der Tierarztstation an: „Wir müssen den Vogel röntgen, dann wissen wir mehr“, erklärt die 39-jährige. Sie und ihre Kollegen haben jeden Tag alle Hände voll zu tun: Wunden, Entzündungen und Schmerzen werden behandelt, Impfaktionen gehören zum Alltag, und nicht zuletzt beschäftigen Aufgaben der gewerblichen Wildtierhalterbewilligung die Veterinärin.

In der Tierarztstation wird der gefiederte Patient in Narkose versetzt und geröntgt. Foto: Michael Werndorff

Seit zehn Jahren ist sie Zootierärztin. Der Reiz? „Die Herausforderung, nicht so alltägliche Aufgaben zu haben.“ Welche Tierarten ihrer Zuwendung am meisten bedürfen, könne sie gar nicht so sagen. Meistens treten Krankheiten in Wellen auf. „Die, die aber am meisten krank sind, sind Menschenaffen.“

Bei ihnen komme es zu allen Symptomen, die Menschen auch aufweisen können, wie zum Beispiel Durchfall. „Allerdings sind das, wie bei uns auch, leichte Symptome, die keiner Behandlung bedürfen.“ Ziel sei es, einzugreifen, bevor es zu einer Intensivbehandlung der jeweiligen Tiere kommt.

Pfleger kennen ihre Tiere sehr gut

Nicht immer können die Tierpfleger schnell feststellen, ob ein Zoobewohner krank ist. Das sei unter anderem bei Wildtieren der Fall. „Die versuchen so lange wie möglich, ein Problem zu verbergen.“ Daher sei man ganz stark auf die Erfahrung der Tierpfleger angewiesen, erzählt Wyss und ergänzt: „Die kennen ihre Tiere, können sehr gut beobachten und melden Auffälligkeiten rechtzeitig.“

Ein Arztkontakt ist nicht immer willkommen. Der Besuch der Ärztin verursache mitunter Unruhe bei Tieren. „Menschenaffen können sich Gesichter merken, auch das Blasrohr bleibt in Erinnerung“, dessen zylindrischer Behälter am Gepäckträger ihres Zweirads montiert ist. Mit dem Gefährt ist sie im Zoo mobil und schnell unterwegs.

Glück gehabt, Knochen sind keine gebrochen. Foto: Michael Werndorff

Kein Überleben in der freien Natur

In der Tierarztstation wartet bereits Pflegerin Michèle Obrist, derweil zeigt sich der junge Storch völlig unbeeindruckt vom Geschehen. Nun braucht es noch eine Maske für die Narkose. „Alles Einzelanfertigungen“, so Wyss. Schnell ist das passende Teil gefunden, und es dauert nicht lange, bis das Tier auf dem Untersuchungstisch liegt und schlummert. Alles läuft ruhig ab, behutsam fixiert Obrist den Flügel mit einem Klebeband am Tisch, damit die Röntgenaufnahme die Knochen klar abbildet. „Die sind nicht gebrochen. Im Röntgenbild ist alles okay“, deutet Wyss auf den PC-Monitor. Weshalb der Storch einen unsicheren Stand hat, lässt sich aus den insgesamt drei Aufnahmen nicht erschließen. „Wahrscheinlich ist er einfach zu schwach, sich auf den Beinen zu halten.“

Kümmert sich um das Wohl der Zolli-Bewohner: Tierärztin Fabia Wyss. Foto: Michael Werndorff

Besteht keine Aussicht auf Besserung, werde das Tier getötet, in der Natur könne es nämlich nicht überleben. Drei Störche habe sie jüngst töten müssen. Ihr gefiederter Patient, der gerade aus der Narkose aufwacht, hat vielleicht Glück im Unglück: Mit einem verabreichten Schmerzmittel geht es in die Vogelvoliere zur Beobachtung. Sollte er sich aufrappeln, wartet auf ihn die Reise ins Winterquartier, um im nächsten Jahr vielleicht wieder in den Zolli zurückzukehren.