Richter schickt ihn in Haft 22-Jähriger fährt ohne Führerschein – sogar zum Gerichtstermin in VS

Ohne Führerschein vor Gericht – und trotzdem mit dem Auto da. Ein 22-Jähriger sorgt in VS für Kopfschütteln bei Richter und Staatsanwalt. Jetzt drohen ihm in diesem unglaublichen Fall über zwei Jahre Haft.