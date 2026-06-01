Junge Tüftler in Calw: Von Taschenlampenbau bis zum Messsystem im Stadtgarten

Im Jugendforschungszentrum Calw begeistern Ingenieure für Technik. Vom 3D-Druck bis zur Internet-Erklärung – ein Ort für Wissensdurstige, der teure Geräte zugänglich macht.
In Kindern steckt zunächst einmal ein angeborener Forscherdrang, der manchen bis ins Alter eines Jugendlichen, anderen weit darüber hinaus, erhalten bleibt. Mit dem Jugendforschungszentrum Region Calw (JFZ) beherbergt Calw einen Verein, dessen Mitglieder sich nach eigenem Bekunden „die Begeisterung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und das Interesse, den Dingen auf den Grund zu gehen, eint“.