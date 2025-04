Dass die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen (MTS) auch im 75. Jahr ihres Bestehens bestens mit ihrer Patenkapelle, der Trachtenkapelle Kappel (TKK), harmoniert, zeigte sich beim zurückliegenden gemeinsamen Jubiläumskonzert der beiden Kapellen gleich mehrfach.

Das gilt auch für den Jugendbereich. Im Rahmen des Konzertes konnten die Vorsitzende der TKK, Petra Heini, und der Vorsitzende der MTS, Steffen Wälde, gleich sechs jungen Musikern, vier aus Kappel und zwei aus Schabenhausen, das Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) in Bronze des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) überreichen.

Theoretischer und praktischer Teil

Das JMLA in Bronze zu erlangen, ist nicht ganz einfach und durchaus anspruchsvoll, wie Heini und Wälde betonten. Die Prüfung bestehe aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Heini und Wälde dankten in diesem Zusammenhang Kathrin Hirt von der TKK. Sie hat die sechs Nachwuchsmusiker mit großem Engagement erfolgreich auf die Theorieprüfung vorbereitet. Mit in die Dankesworte einbezogen wurden auch alle an der praktischen Ausbildung beteiligten Musiker aus beiden Vereinen.

Die Leistungsabzeichen geben bei der Ausbildung den Takt an. Sie begleiten junge Talente von den ersten Schritten bis hin zur solistischen Reife – vom Junior-Abzeichen bis hin zum JMLA in Gold. Klare Zielvorgaben strukturieren die Ausbildung und sind Motivationsquelle, Ansporn und Leistungsbestätigung für den Nachwuchs. Die steigenden theoretischen und praktischen Anforderungen fördern bei den Jugendlichen ein Leistungsdenken, sensibilisieren sie musikalisch und lassen sie zu Leistungsträgern in den Vereinen heranwachsen. Das JMLA steht für Qualität in der Ausbildung. Auch erwachsene Absolventen können die Leistungsabzeichen in Junior 1 und 2, Bronze, Silber und Gold erwerben.