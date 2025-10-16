Junge Menschen packen mit an: Wie Magerquark das Streifenhaus im Lahrer Bürgerpark sichert

FSJler aus ganz Baden-Württemberg kommen in dieser Woche im Lahrer Bürgerpark zusammen, um die Nordwand des Römerhauses zu verputzen.
Es geht zu wie auf anderen Baustellen auch – Menschen in Arbeitskleidung rühren in Eimern, wuseln auf einem Gerüst umher und packen an. Beim Römerhaus im Bürgerpark sind diese Menschen aber keine Bauarbeiter, sondern Jugendliche. 22 FSJler aus ganz Baden-Württemberg widmen sich in dieser Woche der Sanierung der großen Nordwand des Hauses. Bereits im vergangenen Jahr war die Jugendbauhütte mit den jungen Menschen für eine Woche in Lahr zu Gast. Damals hatten sie den alten, „zu mageren“ Lehm von der Wand abgeschlagen, jetzt verputzen sie die Kalkwand.