Junge Menschen im Handwerk: Wie Fabian Littau aus Zell sich für seinen Traumjob durchsetzte

Seine Eltern wollten, dass er in die Industrie geht, er wollte ins Handwerk. Was ihn daran reizt, erzählt Fabian Littau, der sich schon mit 21 selbstständig gemacht hat.
Wenn die Karriere von den eigenen Eltern vorherbestimmt ist und die Vorstellungen von Eltern und Kind weit auseinanderdriften, ist der Weg nicht immer einfach und gradlinig. So auch bei Fabian Littau aus Zell. Seine Eltern wollten, dass er in die Industrie geht, er aber wollte von Anfang an Landwirt werden. „Meine Eltern waren dagegen, also habe ich eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.