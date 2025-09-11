Junge Leute: Bei der RG Hausen-Zell wachsen zwei junge Frauen über sich hinaus

Melanie Sieler aus Zell und Hanna Keller aus Fröhnd engagieren sich ehrenamtlich als Jugendtrainerinnen im Zeller Ringer-Kindergarten.
Melanie Sieler und Hanna Keller, 18 und 13 Jahre alt, gehören zu den Stützen der Ringergemeinschaft (RG) Hausen-Zell. Ein bis zweimal in der Woche betreuen sie abends zwischen 17.30 und 19 Uhr Kinder zwischen drei und sechs Jahren im Zeller Ringer-Kindergarten. Zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Ringerverein kamen die beiden auf ähnlichen Wegen: Melanie Sieler kam durch ihren Bruder zum Ringerkampfsport. Die Dynamik und Disziplin dieser Sportart faszinierten sie von Anfang an, so dass sie schon bald selbst als Ringerin auf der Matte stand. Heute kann sie bereits auf viele erfolgreiche Wettkämpfe zurückblicken. So wurde sie in ihrer Altersklasse Baden-Württembergische Meisterin und Dritte bei den Deutschen Meisterschaften.