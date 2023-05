1 Klavierspielen ist eine Leidenschaft der jungen Leichtathletin Rosina Schneider. Foto: Herold Schwind

„Rosina Schneider schnappt sich zweiten Titel“, „Rosina Schneider schockt die Konkurrenz“, so titeln sich ihre jüngsten Erfolge. Höhenangst darf die 18-Jährige Deutsche Jugend-Doppelmeisterin Rosina Schneider nicht haben, denn so langsam gewöhnt sie sich daran auf dem Siegerpodest ganz oben zu stehen.









Doch es gab auch eine andere Seite der Rosina Schneider. Im Februar 2021 verletzte sich Rosina mit einem Muskelbündelriss so schwer, dass sie Eineinhalbjahre eine Wettkampfpause hatte, was ihren Leistungsstand sehr beeinträchtigte und sie deutlich in ihrem Leistungsgefüge zurück warf. Doch mit ihrem Talent, ihrer Motivation, dem Trainingsfleiß, ihrem Kampfgeist und vor allen Dingen mit ihrem absoluten Siegeswillen kam sie vom Ehrgeiz getrieben wieder zurück und wurde in relativ kurzer Zeit so stark wie nie zuvor.