Junge Helfer legen Hand an: So lief das Feuerwehrfest in Heiligenzell

So lief das Feuerwehrfest in Heiligenzell

1 Der Feuerwehr-Nachwuchs Billie (von links), Matteo, Milena und Sophia hatten ihren Spaß beim Feuerwehrfest. Sie tauschten den Feuerwehrschlauch mit dem Waffeleisen. Karlheinz Haas spendiert eine Waffel. Foto: Bohnert-Seidel

Der Feuerwehrhock der Abteilung Heiligenzell war trotz teils heftiger Regenschauer so gut besucht, dass unter den Zelten kaum mehr Platz war. Das lag nicht zuletzt an dem Nachwuchs, der die Besucher rund um gut versorgte.









Link kopiert



Trotz Regens ist der Feuerwehrhock in Heiligenzell am Samstag nicht ins Wasser gefallen. Abteilungskommandant Andreas Reichenbach hatte mit seinem Team und vielen ehrenamtlichen Helfern ganz einfach ein Zeltdach vor das Feuerwehrhaus gebaut. Zum Einsatz gekommen ist das Zelt der „Feuerhexen“ mit ihrem Vorsitzenden Tobias Schmitt, außerdem hat ein Nachbar so gut wie all seine Pavillons zur Verfügung gestellt, damit jedem Gast ein trockenes Plätzchen beschert war. Etienne Kerstin hat von den „Krabbe-Schenkel“ in Oberweier Stehtische organisiert und die Feuerwehr in Ohlsbach ihr Bierkarussell ausgeliehen. „Wenn viele Menschen zusammenhalten, kann es nur gelingen“, weiß Reichenbach.