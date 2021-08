1 Bürgermeister Truffner zeigt den "Emp-Finger". Foto: Gezener

Grundstücke sind inzwischen für viele uner­schwing­lich, der Traum vom Eigenheim bleibt meist unerfüllt. Für junge Familien ist ein Baugrundstück fast wie ein Sechser im Lotto. Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner geht dagegen an.

Empfingen - Die Botschaft ist klar und ambitioniert zugleich: "’s Häusle und d’r Bauplatz bleiben im Dorf!" Genau diese Message will Truffner vermitteln, wenn er private und verkaufswillige Haus- und Bauplatzbesitzer im Rahmen einer Aktion dazu aufruft, sich an die Gemeinde Empfingen zu wenden. Die Gemeinde soll dann als eine Art Vermittler fungieren und verkaufsbereite Eigentümer mit Einheimischen zusammenbringen. "Die Bauplätze der Gemeinde sind durchaus endlich", merkt Truffner an. Gleichzeitig gebe es "deutlich mehr" als 100 private Bauplätze in Empfingen.

"Wir beobachten, dass auf dem Immobilienmarkt private Bauplätze und Häuser zu teils horrenden Preisen verkauft werden. Insbesondere junge Familien können sich solche Preise vorne und hinten nicht leisten. Wir möchten aber gerade verhindern, dass unsere Gemeinde Nachwuchs, Potenzial und letzten Endes auch Kultur verliert", sagt Truffner und zeigt stellvertretend für alle kaufinteressierten Einheimischen den "Emp-Finger". Die Botschaft, die laut Truffner dahinter steckt: "Aufpassen, ich will hier auch wohnen und bauen!" Truffner hofft, dass diese Botschaft bei den privaten Haus- und Bauplatzbesitzern nun Anklang findet.

Plakate informieren über Aktion

Kaufinteressierte können sich auch an die Gemeinde Empfingen wenden, wo sie dann eine entsprechende Bewerbung einreichen können. Dann wird priorisiert. Wer eine große Verbundenheit zu Empfingen vorweisen kann – etwa, weil er bereits seit vielen Jahren in Empfingen wohnt, in Empfingen arbeitet und gleichzeitig in Empfinger Vereinen mitwirkt – kann in der Interessentenliste mit einer vergleichsweise guten Platzierung rechnen.

Für einen Bauplatz kann sich bewerben, wer Bürger der Gemeinde Empfingen ist und seit drei Jahren in der Gemeinde wohnt, oder wer seit mindestens fünf Jahren in Empfingen arbeitet, oder ehemalige Empfinger Bürger, die aus Empfingen weggezogen sind, bei Rückkehr innerhalb von fünfzehn Jahren und vorher mindestens zehn Jahre in Empfingen gewohnt haben, sowie auswärtige Personen. Zudem gibt es weitere Regelungen in den Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen der Gemeinde Empfingen.

Im Ort sind Plakate aufgestellt, die auf die Aktion aufmerksam machen – so etwa an der Kreuzung, wo sich die Weillindestraße und die Haigerlocher Straße treffen (Bild). Flyer mit Hintergrundinformationen liegen in Geschäften und im Rathaus aus. Auch in gastronomischen Betrieben sollen sie bald verteilt werden.