Drei Schülerinnen aus St. Georgen haben einen Glasierautomaten entwickelt und damit den ersten Platz in der Kategorie „bis Klasse 7“ des Artur-Fischer-Erfinderpreises belegt.

Mit einem selbstgebauten Glasierautomaten haben drei Schülerinnen des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums in St. Georgen den ersten Platz in der Kategorie „bis Klasse 7“ des Artur-Fischer-Erfinderpreises belegt.

Beim Glasieren und Verzieren von Gebäck wird es oft schmutzig: Schokolade tropft, Streusel verteilen sich in der Küche – und die Finger werden klebrig.

Dieses Problem haben auch Laura Santalucia (13), Nele Rapp (zwölf) und Sophie Anzer (zwölf) vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen erkannt – und eine smarte Lösung entwickelt.

Mit ihrem selbstgebauten Glasierautomaten für Cakepops gewannen sie den ersten Preis beim Artur-Fischer-Erfinderpreis 2025 in der Kategorie „bis Klasse 7“. Das Preisgeld beträgt 2000 Euro.

Greifarm entnimmt Cakepop

Die Konstruktion basiert auf einem selbst programmierten, Arduino-gesteuerten Greifarm, der über eine Schublade den Cakepop entnimmt, ihn in ein kleines Schmelzgerät für Schokolade taucht, danach in Streusel – und abschließend auf ein Gitter zum Trocknen ablegt. Der Automat wurde auf einer Holzplatte befestigt und in ein handgefertigtes Gehäuse aus lackiertem Holz und Plexiglas integriert.

Das schützt die Mechanik, erleichtert die Reinigung und sorgt für Übersichtlichkeit. Durch eine große Klappe lässt sich das Gerät einfach befüllen und feucht auswischen.

Die Schokolade bleibt im Topf und kann mehrfach verwendet werden, auch die Streusel lassen sich unkompliziert austauschen.

Glasierautomaten mit Förderbändern

In der industriellen Lebensmittelproduktion kommen Glasierautomaten mit Förderbändern zum Einsatz. „Für zuhause gibt es so etwas einfach nicht – deshalb wollten wir selbst ein Gerät entwickeln, das das Glasieren einfacher und sauberer macht“, sagen die drei Jungtüftlerinnen.

Ihre Idee überzeugte die Jury nicht nur durch technische Umsetzung, sondern auch durch Alltagstauglichkeit, Gestaltungsfreude und Teamarbeit.