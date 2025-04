Junge Bäume in Freudenstadt: Damit der Schwarzwald dem Klimawandel trotzt

1 Pflanzten gemeinsam Bäume im Stadtwald (von links): Oberbürgermeister Adrian Sonder, Fynn Seeger, Björn Waidelich, Luis Link und Sebastian Braun. Foto: Rath/Stadtverwaltung

Freudenstadt treibt den Umbau des Stadtwalds beharrlich voran, um ihn fit für längere Trocken- und Hitzeperioden zu machen.









Link kopiert



Was das bedeutet, ließ sich Oberbürgermeister Adrian Sonder am Salzleckerweg zwischen Kienberg und Kniebis zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Freudenstadt. Rund 2500 Baumsetzlinge pflanzt der städtische Forstbetrieb derzeit ein. Das ist laut Mitteilung sehr wenig und hat einen Grund: „Im Vergleich zum Südschwarzwald, zu Mitteldeutschland oder auch zu tiefer gelegenen Gebieten im Kreis Freudenstadt sind wir noch eine Insel der Glückseligkeit“, sagt Björn Waidelich, Forstbereichsleiter Stadtwald. Die Böden sind feucht. Somit fallen auch nicht so viele Fichten dem Borkenkäfer zum Opfer.