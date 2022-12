1 Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Klümper/dpa

In Albstadt wird seit Sonntag eine junge Frau vermisst. Die bisherige Suche der Polizei blieb ohne Erfolg.















Link kopiert

Albstadt - Die Polizei sucht nach einer 20-Jährigen aus Albstadt, die seit Sonntagmorgen vermisst wird. Sie wurde gegen sieben Uhr zuletzt gesehen, seither fehlt von ihr jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen – unter anderem überflog am Dienstag ein in Stuttgart stationierter Polizeihubschrauber etwa eine Dreiviertelstunde lang Ebingen und den südlichen Talgang – sind bisher ergebnislos verlaufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Polizei, müsse die Möglichkeit in Betracht werden, dass sich die junge Frau, die auf Medikamente angewiesen ist, sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Hier geht es zum Foto der Vermissten

Laut Angaben der Polizei ist die junge Frau etwa 1,60 cm Meter groß und schlank. Sie hat dunkle Augen und dunkle, schulterlange, glatte Haare. Zwar ist sie Brillenträgerin; die Polizei vermutet aber, dass sie derzeit keine Brille trägt. Wer sie gesehen hat oder sonstige Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 mit dem Polizeirevier Albstadt oder aber mit einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.