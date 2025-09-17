Jumelage in Schopfheim: Partnerschaftstreff mit Fokus auf Jungendlichen

Vom 18. bis 21. September 2025 findet das alle zwei Jahre ausgerichtete Partnerschaftstreffen statt – „ein echtes Highlight“, heißt es in der Ankündigung.

In diesem Jahr begrüßt Schopfheim Delegationen aus den Partnerstädten Kleinmachnow (Deutschland), Ronneby (Schweden) und Poligny (Frankreich). Dikome (Kamerun) könne aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen, bedauert die Stadt. Insgesamt reisen rund 60 Gäste an – „darunter erfreulicherweise viele Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, auf denen der Fokus des Treffens liegt“. „Gerade der Austausch unter jungen Menschen ist für unsere gemeinsame Zukunft von großer Bedeutung“, wird Bürgermeister Harscher in der Mitteilung zitiert. „Es ist schön zu sehen, wie bewusst und engagiert die Jugendlichen dabei sind.“

Vielfältiges Programm mit Fokus auf der Jugend Die Teilnehmer des diesjährigen Partnerschaftstreffens erwarte ein „vielfältiges Programm mit echter Zukunftsperspektive“, verspricht die Stadt. Den Auftakt bildet am Donnerstag der Empfang der Delegationen und Jugendlichen auf dem Sportplatz im Oberfeld – „ein herzliches Willkommen in sportlich-entspannter Atmosphäre“.

Schopfheim als Wirtschaftsstandort

Am Freitag stehen Betriebsbesichtigungen bei den Schopfheimer Unternehmen Ekato Holding, durlum und Hülsenfabrik Herbster auf dem Programm. Dabei liege der Fokus besonders auf dem Austausch mit den Jugendlichen. Ziel sei es, ihnen Einblicke in den Wirtschaftsstandort Schopfheim zu ermöglichen und Perspektiven für Praktika oder Ausbildungsplätze in Schopfheim zu eröffnen – ein wichtiger Schritt für die internationale Vernetzung und Nachwuchsförderung.

Den Freitagabend verbringen dann alle Teilnehmer gemeinsam auf dem Gelände des SV Schopfheim, wo in gemütlicher Atmosphäre neue Kontakte geknüpft und bestehende Freundschaften vertieft werden können, so die Stadt.

Sportlicher Ehrgeiz und internationale Begegnung

Am Samstag verwandelt sich der Sportplatz des SVS in eine Bühne für gelebte Partnerschaft, sportlichen Ehrgeiz und internationale Begegnung“, kündigt die Stadt an. Von 11 bis 16 Uhr findet das internationale Jugend-Fußballturnier statt – „ein echtes Highlight“ im Rahmen des Partnerschaftstreffens. Jugend-Teams aus den Partnerstädten Kleinmachnow, Ronneby und Poligny treten gemeinsam mit dem SVS an, um sich in spannenden Spielen zu messen. Dabei gehe es um weit mehr als Tore und Punkte: „Es geht um Freundschaft, Austausch und das Miteinander über Grenzen hinweg.“

Buntes Sportplatz-Fest: Bevölkerung ist eingeladen

lle Schopfheimer sind eingeladen, dabei zu sein – ob als begeisterte Zuschauer, als Unterstützer am Spielfeldrand oder als Teil eines bunten und offenen Festes. Mit leckeren Speisen und Getränken lade das Turnier zum Verweilen, Plaudern und Kennenlernen ein. „Seien Sie dabei, wenn Schopfheim zeigt, wie lebendig Städtepartnerschaft sein kann“, lädt die Stadt zur Teilnahme ein. Während die Erwachsenen den Samstagabend bei einem gemütlichen Essen ausklingen lassen, feiern die Jugendlichen gemeinsam bei einer Party mit DJ, so die Idee.

Am Sonntag heißt es um 10 Uhr Abschied nehmen – mit einem gemeinsamen Ausklang auf dem Sportplatz, bevor die Delegationen die Heimreise antreten.

„Starkes Zeichen für Zusammenhalt“

Bürgermeister Harscher dankt dem SVS bereits im Vorfeld für die hervorragende Zusammenarbeit und die Unterbringung sowie Verpflegung der Jugendlichen. Ein besonderer Dank gelte auch dem Partnerschaftskomitee, ohne dessen Engagement dieses Treffen nicht möglich wäre.

„Das Partnerschaftstreffen ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Austausch und Zukunft – und Schopfheim ist stolz, Gastgeber zu sein“, wird denn auch Bettina Grühling, zuständig für die Städtepartnerschaften bei der Stadtverwaltung, in der Mitteilung zitiert.