Jumelage in Schopfheim: Partnerschaftstreff mit Fokus auf Jungendlichen

Vom 18. bis 21. September 2025 findet das alle zwei Jahre ausgerichtete Partnerschaftstreffen statt – „ein echtes Highlight“, heißt es in der Ankündigung.
In diesem Jahr begrüßt Schopfheim Delegationen aus den Partnerstädten Kleinmachnow (Deutschland), Ronneby (Schweden) und Poligny (Frankreich). Dikome (Kamerun) könne aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen, bedauert die Stadt. Insgesamt reisen rund 60 Gäste an – „darunter erfreulicherweise viele Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, auf denen der Fokus des Treffens liegt“. „Gerade der Austausch unter jungen Menschen ist für unsere gemeinsame Zukunft von großer Bedeutung“, wird Bürgermeister Harscher in der Mitteilung zitiert. „Es ist schön zu sehen, wie bewusst und engagiert die Jugendlichen dabei sind.“