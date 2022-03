1 Juliane Gärtner, Kommunalpolitikerin und Lautlingens Ortsvorsteherin von 2009 bis 2019, feiert am Montag ihren 70. Geburtstag. Foto: Schweizer

Zehn Jahre lang, von 2009 bis 2019, war Juliane Gärtner Ortsvorsteherin von Lautlingen. Am heutigen Montag feiert sie ihren 70. Geburtstag.















Albstadt-Lautlingen - "Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werden ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan" lautete einst der Konfirmandenspruch für Juliane Gärtner – und er begleitete sie ihr ganzes bisheriges Leben.

Ihre Kindheit in Stetten am kalten Markt war keineswegs einfach, doch gab ihr gutes Rüstzeug für ihr weiteres Leben. Geboren 1952 mit dem Mädchennamen Bodis wuchs sie mit zwei Schwestern und einem Bruder bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. "Das war eine harte Zeit für uns alle, die uns geprägt hat", sagt Gärtner rückblickend.

2019 zog sie sich aus der Kommunalpolitik zurück

Sie absolvierte eine Ausbildung als Technische Zeichnerin bei August Sauter in Ebingen. Gärtner übte den Beruf bis zum Renteneintritt immer gerne aus, zuletzt 29 Jahre bei Assa Abloy. 1974 heiratete sie den Lautlinger Anton Gärtner und bekam mit ihm zwei Söhne. Mittlerweile ist Gärtner Großmutter von fünf Enkelkindern.

Das bürgerschaftliche Engagement packte Juliane Gärtner schon früh: "Ich war immer umtriebig und hatte von Natur aus das Ziel, etwas zu erreichen." Sie engagierte sich im Elternbeirat von Kindergarten und Grundschule, richtete ein Jahrzehnt lang das jährliche Treffen der Amsel-Gruppe aus und wurde 1994 schließlich in den Ortschaftsrat Lautlingen gewählt. Ab 2009 bekleidete Gärtner zehn Jahre lang das Amt der Ortsvorsteherin. Für die CDU-Fraktion wurde die Jubilarin 2004 in de Albstädter Gemeinderat gewählt, ab 2009 vertrat sie zusätzlich ein Kreistagsmandat. 2019 trat sie in den politischen Ruhestand ein und legte alle Mandate nieder.

Meilenstein Schlossscheuerumbau

Gärtner zieht Bilanz nennt den Umbau der Schlossscheuer als markanten Meilenstein ihrer Zeit als Lautlingens Ortsvorsteherin. "1999 habe ich zu einer ersten Versammlung eingeladen, der Arbeitskreis wurde gegründet und 2002 als Verein eingetragen", erzählt sie nicht ohne Stolz. Es habe sie viel Überzeugungsarbeit gekostet, bis der Gemeinderat dem Umbau zustimmte nachdem 30 000 Euro an Spenden gesammelt wurden. Die Liste an Errungenschaften, die in ihre Amtszeit als Ortsvorsteherin fallen ließe sich beliebig fortsetzen: die Neugestaltung des Spielplatzes beim Schloss, der Bolzplatz mit Grillstelle, die Grundsanierung des Gesindehauses, die Umgestaltung des unteren Schlossgartens und Neugestaltung des Kirchenvorplatzes sind nur ein paar Beispiele.

Wichtig war der Juliane Gärtner immer ein gutes Gleichgewicht und Miteinander in all ihren Ämtern. Sie hatte stets Wegbegleiter an ihrer Seite gehabt, die ihre Entscheidungen mitgetragen haben – besonders konnte sich die 70-Jährige immer auf ihren Ehemann und ihre Familie verlassen. Im politischen Ruhestand hat die passionierte Toscana-Camperin inzwischen genug Zeit für ihre Hobbys Schwimmen, Radfahren und Walking.