1 Julian Rehmann, der in Seelbach bei der Firma Julabo arbeitet, ist deutscher Vizemeister im Wettbewerb der besten Gesellenabschlüsse als Kälteanlagenbauer. Foto: Baublies









Die deutschen Meisterschaften im Kälteanlagenbauerhandwerk liefen Anfang Oktober in Nürnberg. Rehmann, der bei der Firma Julabo in Seelbach seine Lehre als Mechatroniker im Kälteanlagenbau abgeschlossen hat, ist jetzt in diesem Beruf Deutscher Vizemeister.