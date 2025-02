Julian Maier-Hauff und Lukas DeRungs: Duo schafft besondere Atmosphäre im Lahrer Schlachthof

1 Schufen eine besondere Atmosphäre im Lahrer Schlachthof (von links): Julian Maier-Hauff und Lukas DeRungs Foto: Wilhelm

Im Zeichen des Jazz stand das Konzert von Julian Maier-Hauff und Lukas DeRungs im Lahrer Schlachthof. Eingebettet in Illuminationen präsentierten die Musiker ihren Mix verschiedener Stile. Das Hugo-Eisenberg-Trio kam als Vorgruppe bestens an.









Die erste Überraschung des Abends war das als Support angekündigte Hugo-Eisenberg-Trio. Die jungen Musiker um Pianist Hugo Eisenberg (16) – Paul Broßmer (19) am Kontrabass und Jakob Stromberger (17) am Schlagzeug – hatten als „Special Guest“ Frederik Steinhagen (17) an Trompete und Flügelhorn mitgebracht. Die Künstler überzeugten mit ihrem handwerklichen Könner und ihrer musikalischer Intuition auf ganzer Linie. Die Musiker, die sich beim Jazzhaus-Jugendorchester in Freiburg kennengelernt haben, zeigten mit Stücken von Brad Mehldau, Chick Corea oder Wayne Shorter eine ungewöhnliche musikalische Reife und Virtuosität.