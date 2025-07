Die deutschen Berglauf-Meisterschaften fanden am Nebelhorn in Oberstdorf statt.

Als Topfavorit bei den Herren wurde auf der 9,7 Kilometer langen Strecke (1420 Höhenmeter) der Villinger Lukas Ehrle (LG Brandenkopf) gehandelt, der sich bereits 2023 und 2024 den nationalen Titel sichern konnte. Der Favoritenrolle wurde der erst 20-Jährige in überlegener Manier gerecht: Das hohe Starttempo des Ausnahmetalents ging nur der Tübinger Dominik Notz mit, doch auch diesen schüttelte Ehrle schon bei Kilometer zwei ab.

Lukas Ehrle

Fortan war der Nachwuchsläufer alleine auf weiter Flur unterwegs und machte sich auf die Jagd nach dem Streckenrekord und der Ein-Stunden-Marke. Beide Zeiten unterbot der Schwarzwälder letztlich deutlich: In 59:32 Minunten blieb er als erster Läufer überhaupt am Nebelhorn in unter einer Stunde – den alten Streckenrekord pulverisierte er damit um starke 2:23 Minuten. Damit war sein Titel-Hattrick perfekt. Auf Platz zwei behauptete sich Dominik Notz (LAV Stadtwerke Tübingen) in 1:02:01 Stunden.

Julia Ehrle

Schwester Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) machte den Familienerfolg perfekt. Nachdem sie sich am Samstagabend bei der Juniorengala in Mannheim das Ticket für die U20-EM gesichert hatte, stand sie am Sonntagmorgen schon wieder in Oberstdorf an der Startlinie. Mit einer klugen Renneinteilung hielt sich die 17-Jährige das komplette Rennen in den Top 3 der Frauen und jubelte am Ziel in 1:13:54 Stunden über Bronze, was in der Juniorinnenklasse Gold für Julia Ehrle bedeutete.

Insgesamt stehen nun schon unglaubliche zehn deutsche Meistertitel in ihrer Erfolgsbilanz.