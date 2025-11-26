Julia Ehrle Top-Läuferin: Villingerin ist erneut die deutsche „Nachwuchsläuferin des Jahres“

Die Villingerin Julia Ehrle wird zum zweiten Mal in Folge zur „Nachwuchsläuferin“ des Jahres in Bremen gewählt. Ihre Vielseitigkeit ist der große Trumpf.

Die Villingerin Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) wurde bei der Jahresgala von German Road Races (GRR) zur „Nachwuchsläuferin des Jahres 2025“ gewählt. Diese Ehrung ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen des deutschen Laufsports. Sie zählt zu den angesehensten Auszeichnungen für junge Athletinnen und Athleten. Julia Ehrle erhält diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in Folge.

Die 18-Jährige blickt auf eine Saison zurück, in der sie durch ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit überzeugte: Ob im Berglauf, im Crosslauf oder auf der Bahn: Die junge Schwarzwälderin reihte in dieser Saison Erfolg an Erfolg und setzte in allen Disziplinen sportliche Glanzpunkte.

Dabei ist sie weiterhin in der U20 startberechtigt, obwohl sie sich längst auf einem Niveau bewegt, das weit darüber hinausgeht.

Ihre Erfolge in diesem Jahr

International setzte Julia Ehrle zunächst bei der U20-Europameisterschaft ein Ausrufezeichen, als sie über 5000 Meter die Bronzemedaille gewann. Ihren größten Triumph feierte sie jedoch wenige Wochen später: Bei den Berglauf-Weltmeisterschaften sicherte sie sich im September Gold – ein Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn.

Auch auf nationaler Ebene dominierte die Villingerin ihre Altersklasse eindrucksvoll. Mit fünf Titeln bei den deutschen U20-Meisterschaften – darunter über 3 000 Meter in der Halle und Outdoor, über 5000 Meter, über die zehn Kilometer auf der Straße sowie im Berglauf untermauerte sie ihren Status als eines der größten Talente des Landes.

Dass sie auch noch Bronze bei den Damen im Berglauf gewann, zeigt, dass sie längst auch im höchsten Leistungsbereich bei den Aktiven angekommen ist.

Diese erneute Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll das Potenzial und den tollen Charakter der jungen Athletin. Julia Ehrle gilt damit mehr denn je als Hoffnungsträgerin des deutschen Laufsports und dürfte auch in den kommenden Jahren national wie international für Schlagzeilen sorgen.

