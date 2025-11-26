Julia Ehrle Top-Läuferin: Villingerin ist erneut die deutsche „Nachwuchsläuferin des Jahres“

Die Villingerin Julia Ehrle wird zum zweiten Mal in Folge zur „Nachwuchsläuferin“ des Jahres in Bremen gewählt. Ihre Vielseitigkeit ist der große Trumpf.
Die Villingerin Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) wurde bei der Jahresgala von German Road Races (GRR) zur „Nachwuchsläuferin des Jahres 2025“ gewählt. Diese Ehrung ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen des deutschen Laufsports. Sie zählt zu den angesehensten Auszeichnungen für junge Athletinnen und Athleten. Julia Ehrle erhält diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in Folge.