Julia Ehrle plant Historisches: Im Duell mit Konstanze Klosterhalfen

Die Leichtathletin Julia Ehrle hält die deutschen Meistertitel in der Halle, auf der Bahn, der Straße und im Berglauf. Nun soll der Cross-Titel folgen. Aber die Gegner sind namhaft.
Für Deutschlands beste Läuferinnen und Läufer geht es an diesem Wochenende in Darmstadt um die Deutschen Meistertitel im Crosslauf. Ein ganz gewichtiges Wörtchen bei den Titel- und Medaillenvergaben will dabei die LG farbtex Nordschwarzwald mitreden, wenngleich es mit 1264 Meldungen die bisher größten deutschen Crosslaufmeisterschaften in der Geschichte des Deutschen Leichtathletik-Verbandes werden.