Julia Ehrle plant Historisches: Im Duell mit Konstanze Klosterhalfen

Die Leichtathletin Julia Ehrle hält die deutschen Meistertitel in der Halle, auf der Bahn, der Straße und im Berglauf. Nun soll der Cross-Titel folgen. Aber die Gegner sind namhaft.

Für Deutschlands beste Läuferinnen und Läufer geht es an diesem Wochenende in Darmstadt um die Deutschen Meistertitel im Crosslauf. Ein ganz gewichtiges Wörtchen bei den Titel- und Medaillenvergaben will dabei die LG farbtex Nordschwarzwald mitreden, wenngleich es mit 1264 Meldungen die bisher größten deutschen Crosslaufmeisterschaften in der Geschichte des Deutschen Leichtathletik-Verbandes werden.

Diese deutschen Meisterschaften sind zudem die Generalprobe für die Cross-EM am 14. Dezember im portugiesischen Lagoa – es geht daher neben den nationalen Titeln und Medaillen auch um die Tickets für die anstehende Cross-EM.

Dabei strotzt das Nordschwarzwälder Aufgebot nur so vor großen Namen, vor allem, was das Thema Crosslauf angeht. Elena Burkard holte bereits dreimal – 2018, 2019 und 2023 – die nationale Cross-Krone und ist zudem eine der besten Crossläuferinnen des Kontinents.

Sieg gegen starke Konkurrenz

Auch in dieser Herbstsaison konnte WM-Teilnehmerin Burkard mit ihrem Sieg beim Sparkassen-Cross, der zweiten Station des Deutschen Cross Cups 2025, in Pforzheim-Huchenfeld sowohl die nationale als auch die starke internationale Konkurrenz in die Schranken weißen.

In Darmstadt am Wochenende geht die erfolgreiche Elena Burkard gleich zweimal auf Titeljagd. Nach einigen Jahren mit nur einer Strecke für die Damen, gibt es ab diesem Jahr wieder eine Mittel- und eine Langstrecke. Burkard nimmt die Herausforderung an und wird auf beiden Strecken wohl die Gejagte auf dem Weg zu Titel Nummer vier sein. Zudem geht es für die schnelle Frau aus Dietersweiler um ein Ticket für ihre siebte Crosslauf-EM-Teilnahme.

Starkes Damen-Team

Neben Burkard werden auch Charlotte Skrzos aus Bad Wildbad und Joelle Bernhardt (Schramberg) auf der Damen-Langstrecke starten. Skrzos ist als mehrfache baden-württembergische Meisterin im Cross und letztjährige U20-Achte der Crosslauf-DM ebenfalls stark im Gelände und hat durchaus die Form, auch in Darmstadt in die Top10 zu laufen. Sollte dazu die Straßenlauf-Spezialistin Joelle Bernhardt mit dem flachen Darmstädter Kurs ihre Stärke auch im Cross ausspielen können, winkt den Damen sogar Edelmetall in der Teamwertung.

Auch Lisa Tertsch ist am Start

Obendrein könnten Skrzos und Bernhardt auch in der U23-Konkurrenz ganz weit vorne landen. Größte Konkurrentinnen sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft dürften die Damen der LAV Tübingen sein. Mit der ehemaligen 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen und Triathlon-Olympiasiegerin Lisa Tertsch gehen zudem zwei weitere Medaillenaspirantinnen ins Frauen-Langstreckenrennen.

Eine ganz klare Marschroute hat auch das U20-Frauenteam. Allen voran will sich hier Julia Ehrle ihren nächsten deutschen Meistertitel im Einzel holen. Vor einem Jahr holte sich Ehrle in Hörstel-Riesenbeck den U18-Titel – sie will diesen Erfolg nun auch bei der U20 wiederholen. Zudem könnte Ehrle damit Leichtathletik-Geschichte schreiben, denn keiner deutschen Läuferin gelang es bisher, in der Halle, auf der Bahn, der Straße, im Berglauf und im Cross in einem Kalenderjahr deutsche Meisterin zu werden. Nur der Cross-Titel fehlt Ehrle in diesem Jahr noch.

Große Konkurrentin wartet

Große Konkurrenz droht hier allerdings von Shirin Kerber vom LC Rehlingen. Kerber konnte Ehrle beim Deutschen Cross-Cup in Pforzheim-Huchenfeld vor zwei Wochen im Spurt schlagen und dürfte auch in Darmstadt die einzige ernstzunehmende Gegnerin der Villingerin in LG-farbtex-Diensten sein.

Auch Victoria Skrzos greift an

Und wie bei den Frauen könnten auch die U20-Damen auch in der Mannschaftswertung glänzen. Victoria Skrzos (Bad Wildbad) ist ein Platz unter den ersten 10 zuzutrauen, und auch die in diesem Jahr stark verbesserte Nele Schaber könnte in diese Bereiche vorstoßen.

Vierter Titel für Jens Mergenthaler?

Ebenfalls Geschichte schreiben will Jens Mergenthaler. Der 28-Jährige konnte bereits dreimal in Folge den deutschen Meistertitel auf der Mittelstrecke erlaufen und könnte sich mit Titel Nummer vier in Serie am Samstag in die Geschichtsbücher eintragen.

Wieder ganz der Alte

Nach seiner schweren Verletzung im Sommer zeigte Mergenthaler bereits bei seinem Spurtsieg in Pforzheim, dass er wieder ganz der Alte ist und dass der Mittelstreckensieg in Darmstadt nur über ihn als Titelverteidiger gehen wird.

Timo Benitz mischt mit

Zudem schickt die LG farbtex Nordschwarzwald mit gleich sechs weiteren Läufern das größte Mannschaftsaufgebot aller gemeldeten Vereine in die Mittelstrecken-Konkurrenz. Prominente Namen sind dabei vor allem der Deutsche Crossmeister von 2018 und mehrmalige deutsche 1500-Meter-Meister, Timo Benitz, sowie der deutsche 1500-Meter-Hochschul-Hallenmeister des letzten Winters, Karl Löbe.

Aber auch Henri Hansert, der vor allem mit der Mannschaft schon etliche Medaillen auf nationaler Ebene holen konnte, ist nicht zu vernachlässigen. Komplettiert wird das LGN-Mittelstreckenaufgebot durch Paul Schmid, Fabian Müller und Lukas Waidelich. Da die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr wieder an zwei Tagen stattfinden, werden Jens Mergenthaler, Timo Benitz, Karl Löbe und Henri Hansert auch noch das Langstreckenrennen der Männer bestreiten. Und auch hier sind die Chancen auf Edelmetall nicht aussichtslos.

Tobias Giering ein heißes Eisen

Mit Tobias Giering hat die LGN ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Giering wurde im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister in der M40 und ist auch für Darmstadt wieder im Kreis der Favoriten. Gemeinsam mit Johannes Esslinger (M40), Raphael Eith (M35) und Tobias Haussner (M45) wird Giering auch in der zusammen aus M35 bis M45 gewerteten Mannschaftsentscheidung als einer der Mitfavoriten auf Teamgold gehandelt.

Viele Doppelstarts

Auch der 43-Jährige Giering plant in Darmstadt neben der Langstrecke ebenfalls einen Start auf der Mittelstrecke, ebenso Raphael Eith und Johannes Esslinger. Dazu hat Harald Kopp für die Mittelstrecke der M45 gemeldet, sodass auch hier ein schlagkräftiges Quartett für die Mannschaftswertung an der Startlinie steht.

Viktor Luft führt die U50 an

Die Mannschaft der M50 greift ebenfalls nach den Medaillen. Hier geht mit Viktor Luft der baden-württembergische Meister auch im Einzel mit Ambitionen auf einen Top-fünf-Platz ins Rennen. Neben Luft gehen Peter Kapitza und Michael Zürn ebenfalls mit Potenzial für die Top 15 ins Rennen und somit auch mit Chancen in der Teamwertung.

Silas Klöpfer als Einzelkämpfer

Mit Silas Klöpfer schickt die LG farbtex Nordschwarzwald einen Einzelkämpfer ins Rennen der U18 und damit ins Rennen mit den meisten Teilnehmern der Meisterschaften.

Hier sieht man die Wettkämpfe live

Alle Rennen der deutschen Meisterschaften werden per Livestream übertragen:

Samstag ab 12.45 Uhr https://www.youtube.com/watch?v=7UflQTiCaBg

Sonntag ab 11.55 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=Ps2AqXCJy50