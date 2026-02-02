Julia Ehrle Leichtathletik: Junge Villingerin läuft bei den Landesmeisterschaften zu Gold

Das Top-Talent erreicht über die 1500 Meter nicht nur den Titelgewinn bei der weiblichen U20, sondern stellt eine persönliche Bestzeit auf. Ihre aktuelle Form ist hervorragend.

Die Villinger Top-Läuferin Julia Ehrle (LG Farbtex Nordschwarzwald) wurde bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der Halle Landesmeisterin über 1500 Meter. In starken 4:28,35 Minuten lief die 18-Jährige in der Altersklasse U20 in der Karlsruher Europahalle zum Titelgewinn und stellte dabei noch eine persönliche Bestzeit auf.

Die sehr begabte Nachwuchsathletin zeigte von Beginn an ein couragiertes Rennen. Direkt nach dem Start setzte sich Ehrle an die Spitze des Feldes und schlug ein hohes Tempo an. Ihre offensive Renngestaltung erwies sich als goldrichtig: Über die gesamte Distanz kontrollierte sie das Rennen und ließ der Konkurrenz keine Chance.

Das sagt Julia Ehrle

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nach dem Wintertraining mal wieder so ein kurzes, spritziges Rennen in der Halle zu machen“, erklärte Julia Ehrle nach ihrem Sieg. Dass sie das hohe Anfangstempo bis zum Schluss durchziehen konnte, überraschte sie selbst nicht. „Glücklicherweise konnte ich dies bis zum Ende halten und als Erste über die Ziellinie laufen“, so die 18-Jährige.

Umso größer war die Freude über den Titel, da die 1500 Meter nicht zu ihren Hauptdisziplinen zählen. Vielmehr nutzt Ehrle diese Strecke als Unterdistanz, um ihre Schnelligkeit für die kommenden Wettkämpfe weiterzuentwickeln. Der Auftritt in Karlsruhe unterstrich dennoch ihre Vielseitigkeit und starke Frühform.