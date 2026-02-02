Julia Ehrle Leichtathletik: Junge Villingerin läuft bei den Landesmeisterschaften zu Gold

Das Top-Talent erreicht über die 1500 Meter nicht nur den Titelgewinn bei der weiblichen U20, sondern stellt eine persönliche Bestzeit auf. Ihre aktuelle Form ist hervorragend.
Die Villinger Top-Läuferin Julia Ehrle (LG Farbtex Nordschwarzwald) wurde bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der Halle Landesmeisterin über 1500 Meter. In starken 4:28,35 Minuten lief die 18-Jährige in der Altersklasse U20 in der Karlsruher Europahalle zum Titelgewinn und stellte dabei noch eine persönliche Bestzeit auf.