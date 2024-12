Weinstadt war zuletzt Schauplatz mehrerer wichtiger nationaler Crossentscheidungen. Denn sowohl die deutschen Studentenmeisterschaften als auch die letzte Station der deutschen Crosscup-Serie fanden dort statt.

Unter den zahlreichen namhaften Teilnehmern war auch die 17-jährige Villingerin Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) am Start. Wie schon bei den deutschen Crosscups in München und Pforzheim hatte sich die die U18-Athletin in die U20 hochgemeldet, um sich mit der älteren Konkurrenz zu messen.

Lesen Sie auch

Trotz ihres starken Auftritts bei der Cross-EM in der Türkei – sechs Tage zuvor – war der Berglauf-Europameisterin keine Müdigkeit anzumerken. Mit einem weiteren klaren Start-Ziel-Sieg auf der 3300 Meter langen Strecke untermauerte die Schwarzwälderin ihre derzeitige Ausnahmestellung im deutschen Nachwuchs_Langstreckenbereich. In 11:47 Minuten war die junge Topläuferin starke 47 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Charlotte Skrzos. Auf Platz drei landete die Tübingerin Bentje Hoffmann (12:50).

Sehr zufrieden zeigte sich Julia Ehrle in Weinstadt nach ihrem Sieg: „Ich wollte mich nach der tollen Europameisterschaft zum Abschluss der Crosssaison unbedingt nochmal vor heimischen Publikum präsentieren. Mein Raceplan ging voll auf. Es bedeutet mir sehr viel, hier beim Finale des deutschen Crosscups erneut auf dem obersten Podestplatz zu stehen.“

Kaum wurde Julia Ehrle vor zwei Wochen zu Deutschlands Nachwuchsläuferin des Jahres geehrt, steht die Siebzehnjährige aktuell bei der Abstimmung zu Deutschlands Jugend-Leichtathletin des Jahres 2024 erneut zur Wahl. Unter https://www.leichtathletik.de/wir-im-dlv/hall-of-fame/leichtathleten-des-jahres/die-wahl-2024/abstimmung-jugend kann noch bis zum 31. Dezember abgestimmt werden.