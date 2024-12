1 Julia Ehrle bewies ihre starke Form bei den Europameisterschaften im Crosslauf. ­ Foto: Gunter Wiedemann

Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) hat bei den Crosslauf-Europameisterschaften der U20 in Antalya (Türkei) den vierten Platz belegt.









Julia Ehrle, die in dieser Saison bereits im französischen Annecy die U20-Europameisterschaften im Berglauf gewonnen hatte und in Banska Bystrica (Slowakei) über 3000 Meter auf der Bahn die EM-Silber in der Altersklasse U18 holte, zeigte in der Türkei bei der U20 Crosslauf-EM gegen die größtenteils deutlich älteren Konkurrentinnen erneut ihre Qualitäten.