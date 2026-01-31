Jugendwerk Bezirk Balingen: Luna-Piet ist der Liebling aller

Im November fand die Taufe von Lupi statt, und seither sind alle aus dem Häuschen. Jugendwerksleiterin Daniela Saile berichtet von der Geburt und den ersten Begegnungen.
Lupi ist omnipräsent. Lupi ist herzallerliebst. Lupi ist bei jedem Abenteuer mit dabei. Aber wer bitte ist Lupi? Eigentlich ist Lupi ein Spitzname und die Abkürzung von Luna-Piet. Luna-Piet heißt mit Nachnamen Watschelmann. Okay, das hilft auch nicht unbedingt weiter. Auch nicht, dass Luna-Piet Watschelmann im November getauft wurde. Genug der Geheimniskrämerei: Lupi ist ein Pinguin und das Maskottchen des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Balingen, wie dessen Leiterin Daniela Saile im Gespräch verrät.