Jugendwerk Bezirk Balingen: Luna-Piet ist der Liebling aller

Im November fand die Taufe von Lupi statt, und seither sind alle aus dem Häuschen. Jugendwerksleiterin Daniela Saile berichtet von der Geburt und den ersten Begegnungen.

Lupi ist omnipräsent. Lupi ist herzallerliebst. Lupi ist bei jedem Abenteuer mit dabei. Aber wer bitte ist Lupi? Eigentlich ist Lupi ein Spitzname und die Abkürzung von Luna-Piet. Luna-Piet heißt mit Nachnamen Watschelmann. Okay, das hilft auch nicht unbedingt weiter. Auch nicht, dass Luna-Piet Watschelmann im November getauft wurde. Genug der Geheimniskrämerei: Lupi ist ein Pinguin und das Maskottchen des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Balingen, wie dessen Leiterin Daniela Saile im Gespräch verrät.​

Leider gibt es Lupi nicht leibhaftig, sondern „nur“ als Kuscheltier. Bei einem Connect-Treffen im Kirchenbezirk entstand bei den anwesenden Ehrenamtlichen ein kreativer Prozess, blickt Daniela Saile zurück. Die Teilnehmer waren der Meinung, es wäre cool, wenn man bei der Kinder- und Jugendarbeit ein Maskottchen mit auf Schulungen und Freizeiten nehmen könnte. Das war quasi die Geburtsstunde von Lupi. In diesem komplett spontanen Ansinnen wurde überlegt, welches Tier das passende wäre.

Niemand ist alleine

„Pinguine sind Gemeinschaftstiere. Das passt zum Evangelischen Jugendwerk, denn hier ist auch niemand alleine unterwegs“, erläutert die Leiterin. Noch dazu sind Pinguine monogam. Sie schenken sich einen Stein und bleiben dann ihr Leben lang zusammen. Dieser Gedanke ist sehr rührend. „Pinguine bilden Kindergärten und auch das passt total gut zu uns. Dass wir aufeinander aufpassen und gegenseitig Verantwortung übernehmen. Unser Pinguin steht für Werte – für Vertrauen, Zusammenhalt und Verlässlichkeit“, erklärt Daniela Saile.

Im Gespräch mit unserer Redaktion muss sie selbst immer wieder lachen – und regt unweigerlich zum Lachen an. Nicht, dass die Idee mit dem Maskottchen nicht ernst gemeint sei oder die Gedanken drum herum ein Witz. Nein, auf keinen Fall. Aber: „Das macht was mit einem“, kichert die Jugendwerksleiterin aus Balingen. Und tatsächlich: Auch die Redakteurin muss lachen. Das macht wirklich was mit einem! Ein schöner Gedanke, eine nette Idee, eine tolle Umsetzung – aber irgendwie eben auch witzig.

Und auch das gehört ja zum Leben dazu und zur Gemeinschaft. Wenn man miteinander lachen kann. Lupi soll natürlich auch als Seelentröster zum Einsatz kommen, wenn Kinder bei einer Freizeit womöglich Heimweh haben. Oder wenn sich beispielsweise jemand beim Herumtollen das Knie aufschürft. Lupi spendet Trost, Lupi ist ein Freund. Lupi ist sogar Arzt, wenn das Jugendwerk einen Erste-Hilfe-Kurs anbietet.

Langfristig Existenz sichern

Was heißt eigentlich „er“? Ist Lupi nun männlich oder weiblich? Daniela Saile klärt auf: sowohl als auch. Jeder kann sich aussuchen, ob Luna eine Freundin für die Mädchen ist oder Piet Kamerad für die Jungs. Ob weibliche Luna oder männlicher Piet – Lupi ist eben beides oder wahlweise eines von beiden. Da ist man beim Jugendwerk völlig flexibel. Dennoch ist Lupi einmalig! Zuerst nur als Zeichnung auf dem Papier entstanden, wo der Pinguin seither alle Flyer und Plakate der evangelischen Einrichtung ziert, hat man gleich mal ein Plüschtier zum Knuddeln bestellt, das mit auf Reisen geht.

Allerdings finden manchmal Freizeiten und Schulungen beim Jugendwerk gleichzeitig für verschiedene Zielgruppen statt. Wo darf dann Lupi mit hin? Auch dafür haben die Jugendreferenten die passende Lösung. Es gibt Doubles für Lupi. Oder Back-up-Lupis, wie Daniela Saile lachend berichtet: „Es sind schon mehrere bei uns eingezogen. Schließlich müssen wir auch langfristig die Existenz von Lupi sichern. Wir wissen ja nie, wie Lupi von den Freizeiten zurückkommt. Vielleicht total vermatscht oder ziemlich verknuddelt.“

„Lupi sorgt für einen Wiedererkennungswert, ist gemeinschaftsstiftend und außerdem sieht man an seiner Entstehungsgeschichte, dass junge Menschen im Jugendwerk ernst genommen werden und man ihre Bedürfnisse und Wünsche wahrnimmt“, erläutert Daniela Saile. Und es macht etwas mit einem, ohne Frage, denn auch bei der letzten Sitzung der Erwachsenen wollte jeder Lupi streicheln, wie die Leiterin berichtet: „Es wird einem warm ums Herz.“