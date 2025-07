1 Die Haagener Jugendwehr zeigte bei einer Übung am Rathaus ihr Können. Zahlreiche Kinder und erwachsene Festbesucher schauten neugierig zu. Foto: Regine Ounas-Kräusel Die Feuerwehrabteilung Haagen freute sich bei ihrem Sommerfest über zahlreiche Besucher. Die Jugendwehr zeigte bei einer Übung ihr Können







Um den Nachwuchs muss sich die Feuerwehr Haagen keine Sorgen machen. Aktuell gehörten zwölf Jungen und vier Mädchen der Haagener Jugendwehr an, erzählte Jugendleiterin Jana Radtke, die beim Sommerfest am Samst Der Aktivwehr gehörten 34 Männer und vier Frauen an, berichtete der stellvertretende Abteilungskommandant Ralf Holzhüter.