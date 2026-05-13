Jugendverkehrsschule VS: Schleusener ärgert sich über OB Roth

Des einen Freud ist des anderen Leid: Während das DRK den Spatenstich seiner Krankentransportwache feiert, bangt die stationäre Jugendverkehrsschule um ihren Bestand.
Dabei hängt das eine durchaus mit dem anderen zusammen. Die seit 1990 im Zentralbereich von der Kreisverkehrswacht betriebene Jugendverkehrsschule steht nämlich (noch) in unmittelbarer Nähe zu dem 4500 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem bis April 2027 Unterstellplätze für 15 Krankentransport- und drei Rettungswagen des DRK Rettungsdienstes Schwarzwald-Baar entstehen.