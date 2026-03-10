Jugendverein in Owingen: Das große Ziel kommt langsam in Sichtweite

Wenn alles gut funktioniert, wird der Jugendraum im Lagergebäude der ehemaligen Owinger Volksbank bis Ende dieses Jahres fertig sein.
Nachdem die Umbauarbeiten gut vorankommen, geht zumindest Mathias Schütz, einer der beiden Vorsitzenden des Owinger Jugendvereins, davon aus, dass den heimatlosen Jugendlichen alsbald ein neues Zuhause geboten werden kann. Damit wäre aus Sicht von Schütz dann ein langersehntes Ziel erreicht, das sich der im Juli 2018 gegründete Verein gesteckt hat: nämlich der Wiederaufbau eines Jugendtreffs. Dieser war mit dem Brand des alten Owinger Pfarrhauses im Januar 2018 und dem Abriss der Brandruine im Mai 2020 für immer verloren gegangen.