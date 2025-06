Namhafte Clubs aus den Bundesliga-Leistungszentren wie der FC Bayern München, FSV Mainz 05, SC Freiburg oder VfB Stuttgart geben sich ein Stelldichein.

Wann kommen schon mal die Jugendmannschaften des deutschen Meisters, deutschen Pokalsiegers sowie internationale Gäste aus der Schweiz und Luxemburg auf das Rottweiler Stadiongelände.

Der FC Suebia Charlottenhöhe richtet die Veranstaltung aus. Vorstand Fabio Wagner freut sich, „dass wir solch hochkarätige Nachwuchsmannschaften begrüßen dürfen und wir freuen uns auf tolle Jugendspiele mit vielen Talenten.“ Regional wird das Team Schwarzwald der Fußballakademie ebenfalls im Teilnehmerfeld mit zehn Teams am Samstag und zwölf am Sonntag mit zwei Mannschaften vertreten sein. Jahrgang 2010: Zehn Mannschaften im C-Junioren-Alter spielen ab 10 Uhr jeweils 18 Minuten „Jeder gegen Jeden“ bis ca. 18 Uhr die 45 Turnierspiele. Das Eröffnungsspiel bestreiten der FC Bayern München gegen SSV Jahn Regensburg und parallel die AF 27 Academy aus der Schweiz gegen die Stuttgarter Kickers. Um 10.20 Uhr hat das Team Schwarzwald sein erstes Match gegen den Bundesliga-Nachwuchs von Mainz 05. Gegen Bayern München spielen die Regio-Talente um 15.40 Uhr. Das Starterfeld: FC Bayern München, FSV Mainz 05, SC Freiburg, Team Schwarzwald, 1. FC Saarbrücken, Stuttgarter Kickers, SSV Jahn Regensburg, FC Winterthur, Rapid Luxemburg, AF 27 Academy (Schweiz). Jahrgang 2012: Zwölf Mannschaften spielen im D-Junioren-Alter ab 9.30 Uhr in zwei Gruppen bei 16 Minuten Spielzeit pro Partie die 30 Vorrundenpartien bis ca. 14 Uhr. Danach geht es in die Finalrunde mit 18 Begegnungen bis kurz vor 17 Uhr. Insgesamt fünf Nachwuchsteams aus der 1. Bundesliga, eines der Schweizer Nationalliga A sowie drei Vereine aus der 2. Bundesliga sorgen für ein erstklassiges Teilnehmerfeld. Das Team Schwarzwald aus der Fußballakademie darf sich direkt im Eröffnungsspiel mit dem FC Bayern München messen. Das Starterfeld: Gruppe A: FC Bayern München, VfB Stuttgart, SC Freiburg, Team Schwarzwald, Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98.

Gruppe B: FC Augsburg, FSV Mainz 05, FC Winterthur, Karlsruher SC, SSV Jahn Regensburg und Stuttgarter Kickers.